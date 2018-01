Young alpine skiers shine on home mountain

Racers receive their medals during the Revelstoke Ski Club’s Nancy Greene Ski League race at Revelstoke Mountain Resort on Jan. 28. (Facebook/Revelstoke Ski Club)

Young skiers took to the hill last weekend for a Nancy Greene Ski League race.

The skiers, ages five to 11 had two runs to post a fast time.

Results:

Girls

2012

1. Evelyn Skerry

3. Scarlett Roe

4. Harper Holland

6. Holl Wolfe-Patrick

2011

3. Aela Johnson

4. Anna Brown

5. Lilla Honig

6. Regan Miller

7. Isla Kovalskie

8. Hudsyn McKinnon

2010

5. Alissa Holland

7. Mazi Creighton

8. Phoebe Werner

2009

3. Sienna Hoenig

4. Zyia Davies

5. Izabella Stevenson

6. Caroline Simm

7. Lucy Martin

2008

1. Madelyn Skerry

2. Claire Brown

4. Meg Burrell

5. Fiona Woodman

6. Emilie Paquin

7. Addisyn Kurtz

8. Leila Daigle

2007

5. Mackenzie Roe

8. Lauryn Holland

11. Olivia Aucoin

2006

4. Luca Beruschi

5. Estelle Broadwell

Boys

2012

1. Kaseson Kurtz

3. Dawson Wilkey

4. Hugo Beruschi

5. Cameron Roe

6. Archie Werner

7. Mateo Colvin

8. James Rorstad

9. Brady Esson

10. Levi Sessa

2011

1. Finn Hemphill

2. Jack Thornley

5. Kael Biollo

6. Thomas Paquin

7. Zachary Chruszcz

8. Oliver Shearing

2010

1. Egan Kelly

4. Nick Macpherson

6. Felix Daigle

7. Selwyn Wilkey

8. Luke Belsham

9. Hamish Woodman

2009

1. Ben Macpherson

4. Harrison Roe

7. Gae Gagnon-Brideau

9. Kieran Johnson

10. Solomon Ball

11. Aidan Schott

13. Liam Esson

14. Samuel Rorstad

15. Corbin Kernaghan

2008

3. Oliver Broadwell

5. Roean Kurtz

6. Tanner Sessa

7. Yorke Parkin

2006

1. Noah Paltinger

Regan Miller waits in the starting gate during the Nancy Greene Ski League race at Revelstoke Mountain Resort on Jan. 28. (Facebook/Revelstoke Ski Club)